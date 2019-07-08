طلعت يوسف يطلب ضم بناهينى وويلسون لفترة الإعداد لتحديد موقفهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طلعت يوسف المدير الفنى ورئيس جهاز فريق الكرة بالاتحاد السكندرى، انضمام المهاجم بناهينى والمدافع ويلسون لتدريبات الفريق وخوض فترة الإعداد عقب انتهاء فترة إعارتهم. وتم تحديد موعد التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13 يوليو الجارى وذلك عقب انتهاء إعارة الثنائى لنادى الشعلة السعودى للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين وتحديد موقفهما. Advertisements ويُنهى عبد الجليل إمام مدير الكرة الإجراءات المتبعة لوصول اللاعبين تمهيدًا لانضمامهم وخوضهم فترة الإعداد. معسكر إعداد الاتحاد من المقرر إقامته اعتبارًا من يوم 20 يوليو حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

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