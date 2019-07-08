شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب غينيا بيساو تغادر القاهرة بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، منتخب غينيا بيساو، عائدا إلى بلاده بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

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وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال المنتخب بالمطار، وإنهاء إجراءات السفر الخاصة به، على متن الرحلة المصرية رقم 583 المتجهة إلى غينيا.

وودع منتخب غينيا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما تلقى هزيمة أمام الجزائر بثلاثية دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية، التى تقام على أرض مصر حاليًا، وحتى 19 يوليو الجاري.