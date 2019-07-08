شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا والكرة المصرية.. "الفرح سطرين والباقى كله عذاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هزيمة مؤسفة تلقاها منتخب الفراعنة على أرضه ووسط 70 ألف متفرج بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ليودع معها بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر من دور الـ 16 في إخفاق متكرر للكرة المصرية أمام نظيرتها في جنوب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد.

9 أعوام ضل فيها المنتخب الوطني طريق منصات البطولات والتتويج منذ الفوز بنسخة 2010، ولم يكن حال الأندية المصرية بأفضل من المنتخب فلم يتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا منذ 2013، كما غاب ذات اللقب عن نادي الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية منذ 2002، وكانت كلمة السر في هذا الغياب "جنوب أفريقيا".

التاريخ ينحاز للأولاد بـ7 انتصارات

وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا انحاز التاريخ للبفانا بفانا بسبع انتصارات من أصل 12 مواجهة جمعت المنتخبين من بينها 7 لقاءات ودية، فيما فاز المنتخب الوطني في 4 مباريات فقط، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة، واهتزت الشباك المصرية بـ11 هدف وسجل لاعبو الفراعنة 8 أهداف.

صن داونز "يذل" القطبين

على صعيد الأندية لم يكن الحال بأفضل، فكان فريق صن داونز الجنوب أفريقي سبباً في خسارة الزمالك لدوري أبطال أفريقيا بنسخة 2016، بعد أن فاز ممثل البافانا بفانا بثلاثية نظيفة على الفريق البيض بجنوب أفريقيا، ثم خسر في مصر بهدف نظيف ليتوج بالبطولة ويحرم القلعة البيضاء من اللقب السادس في تاريخها.

أما النادي الأهلي فخلال العام الجاري تلقى الفريق الأحمر خسارة مذلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز في دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا على أرض الأولاد، قبل أن يفوز بهدف نظيف في الاسكندرية، لم يكن كافياً ليواصل المارد الأحمر مشواره نحو اللقب التاسع الغائب منذ 2013 عن القلعة الحمراء، ليودع النادي الأهلي البطولة بشكل مهين.

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التتويج بكان 98 ودوري الأبطال 2001 أبرز الانجازات

النقطة المضيئة في مواجهات الكرة المصرية مع جنوب أفريقيا كانت في كأس الأمم الأفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو حيث استعاد منتخبنا سيادته الإفريقية وتُوج باللقب بعد غياب لـ12 عاما بعد الفوز بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا في المباراة النهائية.

مشهد آخر تفوقت فيه الكرة المصرية على الجنوب أفريقية كان خلال مواجهة النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001، عندما فاز المارد الأحمر تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزية بالبطولة بعد التغلب في المباراة النهائية على صن داونز بثلاثية نظيفة في الإياب بعد أن تعادل بهدف لمثله في الذهاب.