شكرا لقرائتكم خبر عن من يحسم صراع "قفشة" الأهلى أم الزمالك؟.. سوبر كورة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الصراع مجددًا بين الأهلى والزمالك حول ضم محمد مجدى "قفشة" صانع ألعاب بيراميدز.

وكشف مصدر مقرب من قفشة عن أن اللاعب تلقى مفاوضات مبدئية من جانب الزمالك لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ردًا على المفاوضات التى تلقاها اللاعب من جانب النادى الأهلى.

كان هناك سباقًا بين الأهلى والزمالك حول ضم قفشة عندما كان لاعبًا فى إنبى قبل انتقاله إلى صفوف بيراميدز فى الموسم الماضى.

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ولعب قفشة مع بيراميدز 24 مباراة بين الدورى وكأس مصر حيث شارك فى 23 مباراة بالدورى ومباراة واحدة فى كأس مصر ونجح فى تسجيل 5 أهداف بالدورى وصناعة 7 أهداف وسجل هدفًا بالكأس.

ويصر الأهلى والزمالك على ضم قفشة رغم إعلان ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز خلال مؤتمر تقديم الفرنسي ديسابر المدير الفنى الجديد بأنه لا توجد نية للاستغناء عن اللاعب فى الانتقالات الصيفية وأنه مستمر للدفاع عن ألوان ناديه بالموسم الجديد.

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