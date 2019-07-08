شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه لـ"سوبر كورة": صلاح وقع للأهلي رسميًا وهذه أسباب فشل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى "سوبر كورة" حوارًا خاصًا مع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، الذي ارتبط اسمه بحقبة عامرة بالإنجازات المحلية والقارية والعالمية أيضًا، لم يكن الساحر البرتغالي مانويل جوزيه مجرد مدير فني حصد عدة بطولات متنوعة ذخر بها دولاب الشياطين الحمر ولكنه بات أسطورة من أساطير النادي الأهلي بصوت وصورة غير قابلة للخدش.





وفي حوار ناري مع صاحب الـ73 عاما كشف فيه العديد من الأسرار حول المنتخب الوطني والأهلي لأول مرة ولماذا ابتعد كثيرًا عن ترشيحات مجلس إدارة الأهلي بعد أن كان وما زال مطلبًا جماهيريًا في المقام الأول وعن الأسباب الحقيقية لفشل الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

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كما كشف فيه حقيقة توقيع محمد صلاح للنادي الأهلي والعديد من الأسرار حول المنتخب الوطني لأول مرة.. حيث قال إنه كان من أشد المعجبين بأداء محمد صلاح أثناء تواجده داخل صفوف فريق المقاولون العرب.

وأكد جوزيه خلال الحوار الذي أجراه مع "سوبر كورة" أنه حصل على توقيع نجم ليفربول الحالي في عام 2012 ولكن ظهرت أسباب أدت لفشل الصفقة.