شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل تتوج الجزائر ببطولة أمم أفريقيا 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح منتخب الجزائر أقوى المرشحين للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، بعد الأداء المبهر الذى قدمه محاربو الصحراء على مدار مشاركاتهم فى البطولة الأفريقية.

ماذا قدم منتخب الجزائر فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية؟

البداية كانت قوية من منتخب الجزائر بعدما تصدر المجموعة الثالثة محققاً العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على السنغال وكينيا وتنزانيا، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف، مسجلا 6 أهداف كأقوى خط هجوم فى دور المجموعات، والتأهل إلى دور الـ 16 بـ كان 2019.

كيف وصل منتخب الجزائر إلى دور ربع النهائى بكأس أمم إفريقيا؟

عبر منتخب الجزائر دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بسهولة بعدما فاز على غينيا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوى مساء أمس الأحد.

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ما هى عناصر قوة المنتخب الجزائرى؟

يضم منتخب الجزائر بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين، وتصدر آدم أوناس قائمة هدافى البطولة الأفريقية برصيد 3 أهداف، على الرغم من مشاركته فى مباراتين فقط، وجاء أول ظهور له مع المحاربين فى مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام تنزانيا، بعدما فضل المدير الفنى للمنتخب الجزائرى جمال بلماضى الدفع به لإراحة عدد من اللاعبين الأساسين، ليتألق فى المباراة ويسجل هدفين، قبل أن يسجل هدفه الثالث فى البطولة أمام غينيا فى دور الـ 16.

كما تألق رياض محرز، لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى، مع منتخب الجزائر وأحرز هدفين فى البطولة، بالإضافة إلى تألق يوسف البلايلى، الذى أحرز هو الآخر هدفين فى البطولة، وإسماعيل بن ناصر، وإسلام سليمانى الذى أحرز هدفا وصنع هدفين آخرين بخلاف المهاجم بغداد بونجاح.





- من سيواجه الجزائر فى مباراة ربع النهائى بكأس الأمم الأفريقية؟

سيواجه منتخب الجزائر الفائز من مباراة مالى وكوت ديفوار، التى ستقام فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، على استاد السويس الجديد، فى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.





الطريق بات مفتوحًا أمام منتخب الجزائر للتتويج بالكان حيث يعد أفضل منتخب عربى شارك فى النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خروج منتخبى مصر والمغرب من دور الـ 16 بالبطولة، فيما قدم منتخب تونس أداءً متذبذبًا خلال دور المجموعات، حيث حقق التعادل فى مباراتين وهزم فى مباراة، ليتأهل كثانى المجموعة الخامسة برصيد نقطتين فقط، ليواجه المنتخب الغانى، مساء اليوم الاثنين فى دور الـ 16.