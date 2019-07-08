شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سر خروج مهاجم المقاولون من حسابات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب، لن يكون من ضمن الأسماء المنتقلة لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من أن اللاعب كان واحداً من الأسماء المرشحة بقوة للانتقال للقلعة الحمراء.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، فإن الإدارة قررت التراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر قبل بداية الموسم الجديد، على الرغم من وجود رغبة سابقة فى ضم اللاعب.

كان الأهلى حدد 15 مليون جنيه بخلاف سداد 15% من قيمة البيع مستقبلا، للحصول على خدمات طاهر طاهر من المقاولون العرب مع انتقال لاعبين لصفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة، قبل يتم اتخاذ قرار بتأجيل ضم اللاعب.

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وأعلن الأهلى مؤخرا التعاقد مع المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم مقبلة، فى حين تم تجديد عقد استعارة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى لمدة موسم جديد.

يذكر أن الأهلى يسعى لإبرام أكثر من صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، لرغبة الإدارة فى توفير جميع الإمكانيات للجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى للمنافسة بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة..

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