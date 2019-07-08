شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى الأوقات.. بلاى ستيشن وتنس طاولة فى معسكر الأهلى بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى فيديو للاعبى الفريق خلال تواجدهم فى معسكر الإعداد بإسبانيا، استعدادًا لمباريات الدورى المقبلة .

ويظهر اللاعبون فى الفيديو وهم يلعبون تنس الطاولة، والبلاى ستيشن، وذلك بعد أن يخوضوا التدريبات الخاصة بالفريق .

وعلقت صفحة الأهلى على الفيديو "بعد مران قوي هكذا يقضي فريقنا أوقات راحتهم بمعسكر إسبانيا".

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وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من: شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما غاب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا، التى ودعها الفراعنة أمس بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ 16.