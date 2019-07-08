شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية: اعتماد الاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة بعد 7 أيام من تقديمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باللجنة الأولمبية، عن أن الاستقالة الجماعية التى تقدم بها أعضاء مجلس الجبلاية سيتم اعتمادها رسميًا بعد أسبوع من تاريخ تقديمها، موضحًا أن اللائحة تنص على اعتماد الاستقالة رسميًا حالة عدم العدول عنها خلال 7 أيام.

وتابع أنه وفقًا للائحة اتحاد الكرة سيتم إسناد المهمة إلى المدير التنفيذى للجبلاية بعد أسبوع من الاستقالة الجماعية، على أن يدعو لانتخابات جديدة خلال 3 أشهر.

وأعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا .

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وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شىء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كل مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.