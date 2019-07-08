شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى سر تألق حارس الأهلى فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يتعاقد الأهلي مع أحمد ناجي بعد تطور مستوى الشناوي تحت قيادته؟

لا يختلف اثنان أن محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى والمنتخب الوطنى، واحد من أهم نجوم الفراعنة فى طولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر حاليًا، خاصة بعد المستوى المتميز الذى قدمه فى الـ4 مباريات التى خاضها منتخب مصر بالبطولة أمام منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا وحتى فى مباراة جنوب أفريقيا فى دور الـ16 والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف وودع البطولة.

ورغم أن محمد الشناوى واحد من أفضل حراس الدورى المصري، إلا أنه لا ينكر أحد أن مستوى الحارس الدولى تتطور بشكل لافت مع المنتخب المصرى، فى ظل وجود مدرب الحراس الكفء أحمد ناجى، والذى لعب دورًا كبيرًا فى ظهور الشناوى بهذا المستوى، سواء فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ومن قبلها كأس العالم 2018 فى روسيا.

الشناوى من أكثر اللاعبين حزنًا على توديع المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة أنه كان مرشحًا بقوة للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى فى البطولة، حال وصول الفراعنة لأدوار متقدمة فى الكان، بل ذهب البعض أنه كان من الممكن أن يحصل على جائزة أفضل لاعب فى البطولة.

الشناوي يسجل أرقامًا قياسية مع ناجي

وسجل محمد الشناوى أرقامًا استثنائية فى أولى مشاركاته فى الكان، وعلى الرغم من أداء الفراعنة غير المقنع إلا أن محمد الشناوى غرد وحيدًا خارج السرب، وكان نجم الفريق الأول بلا منازع، وكلل مجهوداته باختياره أفضل حارس فى الدور الأول من بين كل حراس المنتخبات الـ24 المشاركة فى البطولة.

وساهم الشناوى فى تحقيق رقم قياسى للفراعنة بالخروج من الدور الأول بدون استقبال أى هدف، بجانب تحقيق 9 انتصارات فى 3 مباريات، وهو ما لم يحدث فى تاريخ الفراعنة عبر تاريخ مشاركاته فى البطولة، وأضاف الشناوى 84 دقيقة أخرى أمام جنوب أفريقيا قبل استقبال هدف لورش فى الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 354 دقيقة دون استقبال أى هدف فى البطولة.

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وتخطى الشناوى كل من أحمد شوبير ونادر السيد بقائمة أفضل حراس مصر فى تاريخ البطولة بعدد الدقائق، التى نجح خلالها فى الحفاظ على نظافة شباكه، واحتل المركز الثانى خلف عصام الحضرى.

تاريخ أحمد ناجي في الأهلي يرجح كفة مدرب حراس الفراعنة

الأرقام القياسية التي حققها الشناوي مع المنتخب والتي لم تكن وليدة كأس الأمم الأفريقية فقط بل كانت ظهرت بوضوح في مشاركة حارس الأهلي مع الفراعنة في كأس العالم بروسيا العام الماضي وخاصة أمام منتخب أوروجواي، أثارت تساؤلات الكثيرين من جماهير القلعة الحمراء، فلماذا لا يتعاقد الأهلي مع أحمد ناجي خاصة بعدما تفرغ مدرب حراس المنتخب الأسبق لتولي هذه المهمة في القلعة الحمراء عقب إقالة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة أجيري.

أحمد ناجي يمتلك سجلاً ناصع البياض داخل القلعة الحمراء فقد شارك ناجي مع النادي الأهلي في المواسم الذهبية للفريق الأبيض الذي حصد اللقب تلو الآخر ليضيف من الإنجازات ما عجز ويعجز غيره عن تحقيقها.

أحمد ناجي طوق نجاة

الجماهير الحمراء ترى في أحمد ناجي طوق نجاة لهذا المركز في القلعة الحمراء فالأهلي وعلى الرغم من امتلاكه لحراس متميزين يودع دوري أبطال أفريقيا كل عام بسبب أخطاء ساذجة ومتكررة لحراس المرمى، دون أن تكون هناك حلولاً جذرية لهذا الأمر الذي حرم الأهلي طويلاً من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه منذ التتويج الأخير في عام 2013.