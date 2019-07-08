شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عودة العلاقات مع الأهلى ويوضح حقيقة رحيل السعيد وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، موقف ناديه من التعامل مع الأهلى فى ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ممدوح عيد، فى مؤتمر تقديم الفرنسى ديسابر المدير الفنى الجديد لبيراميدز، "سيكون هناك تعامل مع الأهلى فى ملف الصفقات، وكذلك جميع الأندية دون استثناءات"، مشدداً على عدم وجود نية للتفريط فى الثنائى عبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المقرر أن يتوجه الفرنسى سباستيان ديسابر والجهاز الفنى الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريب الفريق لمدة موسمان قادمين لقيادة المعسكر المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة، وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة بشكل مؤقت تمهيدا لتعيين ديسابر.