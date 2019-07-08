شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها إعلان بيراميدز فى مؤتمر صحفى عن التعاقد مع الفرنسى ديسابر لقيادة الفريق.

تأكيداً لـ"الخليج 365".. ديسابر مديراً فنياً لبيراميدز رسمياً

وصل الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفنى السابق لمنتخب أوغندا، إلى مقر ملعب الدفاع الجوى برفقة حسام البدرى رئيس منظومة نادى بيراميدز، للإعلان عن توليه المسئولية الفنية لفريق بيراميدز.

الأهلى ينهى ترتيبات سفر الرباعى الدولى إلى إسبانيا بعد توديع الكان

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على التواصل مع الرباعى الدولى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن، للشد من أزرهم بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر حالياً والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

الزمالك يستقر على ضم حارسين فى الصيف بـ"شرطين".. تعرف عليهما

استقر مسئولو نادى الزمالك على ضم حارسين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هذا المركز، خاصة بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال التدريب مع المنتخب الوطنى، ليغيب عن القلعة البيضاء لمدة من 6 إلى 8 أشهر.

بند فى عقد أجيرى مع اتحاد الكرة يحرمه من الشرط الجزائى بعد الإقالة

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن عقد أجيرى مدرب المنتخب الذى تمت إقالته مؤخرا، يتضمن بندا يعفى الجبلاية من سداد قيمة الشرط الجزائى.

بامبو ينتظر الأهلى قبل البت فى عرض النجم الساحلي

لازال الانتقال للأهلى هو الخيار الأول لكريم بامبو نجم الإسماعيلي المنتهي عقده مع ناديه، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجي وداخلي أبرزهم من أندية النجم الساحلي التونسي وانبي وسموحة.

تصفيات المونديال فى سبتمبر و أكتوبر تجبر اتحاد الكرة على سرعة تعيين بديل لأجيرى

أزمة جديدة تواجه المنتخب الوطني الأول بعد الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنظمها مصر حتي 19 يوليو الجاري ، وتحديداً بعد قرار إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري وهي ضرورة تعيين مدير فني خلال الفترة الجارية من أجل الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022.

الزمالك ينهى معسكره فى قبرص السبت المقبل

تقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة يوم السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويواجه الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، فريق أنورثوسيس فاماغوستا، فى المباراة الودية الثانية بمعسكر الأبيض المقام حاليًا بقبرص، ضمن استعدادات الأبيض لعودة الدورى الممتاز، ويعتبر أنورثوسيس فاماغوستا ضمن أندية القمة بالدورى القبرصى، وسبق له التتويج ببطولة الدورى 13 مرة والكأس عشر مرات، واحترف بين صفوفه مجدى طلبه نجم الزمالك والأهلي السابق وكذلك أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذى فاز معه بالدرع موسم 2007 - 2008.