شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يعلق على إمكانية تدريب منتخب مصر.. اعرف قال أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، رئيس منظومة بيراميدز، أن أى مدرب يتمنى تدريب منتخب بلاده، وذلك بعدما ارتبط اسمه بتدريب منتخب مصر.

وقال حسام البدرى، على هامش تقديم الفرنسى ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز، حال تلقيه عرضا رسميا لتدريب المنتخب الوطنى سيعرض الأمر على إدارة بيراميدز ومن ثم سيتم اتخاذ القرار.

وأقال مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى وذلك بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا ثم تقدم أعضاء مجلس الاتحاد باستقالتهم بعد توديع الكان بشكل مخيب للآمال.

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وأكد حسام البدرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده نادى بيراميدز للإعلان عن مدربه الجديد، أن الفرنسى ديسابر سيكون مديراً فنياً للفريق فى الموسم الجديد، مشدداً على أن اختيار ديسابر جاء بعد دراسة متأنية لتحقيق أهداف النادى الفترة المقبلة، لذا راعينا أن يكون المدير الفنى الجديد يملك خبرات كبيرة، خاصة أن الفريق سيشارك فى بطولة أفريقيا الموسم الجديد.

ويتوجه الفرنسي سباستيان ديسابر والجهاز الفنى الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريب الفريق لقيادة المعسكر المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة، وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة بشكل مؤقت تمهيدا لتعيين ديسابر.