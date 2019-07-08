شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد عودة إكرامى للتدريبات ويؤهل الشناوى نفسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامي حارس مرمى الأهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع أغسطس المقبل، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وأكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى إن إكرامي سافر إلى ألمانيا لخوض المرحلة الحالية من برنامجه العلاجي بعد أن أجرى في وقت سابق جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة، مشيرًا إلى ان إكرامي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مباشرة بعد انتهاء مراحل برنامجه العلاجي الذي يؤديه حاليًا في ألمانيا.

وعن محمد الشناوى أكد سليمان أنه تواصل مع محمد الشناوي حارس الفريق خلال الساعات الماضية بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وقال سليمان إنه تحدث مع الشناوي عن ضرورة تجاوز الخروج من البطولة والتركيز في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه كان يأمل بشكل شخصي أن يتوج المنتخب باللقب، وأن يحصل الشناوي على لقب أفضل حراس البطولة بعدما قدم مستويات متميزة للغاية خلال المباريات الأربعة التى خاضها المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أن الأرقام التي حققها حارس الأهلي والمنتخب بالحفاظ على نظافة شباكه خلال مباريات الدور الأول من البطولة، فضلاً عن تصديه لعدد كبير من الأهداف المحققة كانت ستؤهله بقوة للحصول على لقب أفضل حارس مرمى في كأس الأمم الأفريقية لو حالف التوفيق المنتخب وتمكن من مواصلة المشوار نحو نهائي البطولة .

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وشدد مدرب حراس مرمى الأهلي على أن الشناوي قادر على تجاوز صدمة خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتقديم المزيد من المستويات المميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن خبرته وشخصيته القوية تمكنانه من تجاوز هذه المرحة بسرعة، والتركيز بقوة مع الفريق في هذه المرحلة المهمة التى تشهد حسم بطولة الدوري والاستعداد للموسم الجديد.