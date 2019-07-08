شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عفواً هذا زمن محاربو الصحراء.. مصر "وش السعد" على منتخب الجزائر فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالعلامة الكاملة واصلت كتيبة محاربو الصحراء الأداء المبهر في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، بعد أن قهروا أفيال غيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ 16، ليواصلوا الحفاظ على أقوى خط دفاع وهجوم في البطولة حتى الآن.

الجزائر تتأهل لدور الـ 8 وتحفظ هيبة العرب في كأس الأمم الأفريقية

محاربو الجزائر بقيادة رياض محرز أبرز نجوم المنتخب الجزائري أعادوا الهيبة العربية في كان 2019، بعد أن ودع منتخب الفراعنة وأسود الأطلسي البطولة من دور الـ 16، حيث خسر منتخب مصر بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا، فما ودع المغرب البطولة بعد الخسارة بركلات الجزاء بنتيجة 4/1 أمام منتخب بنين.

منتخب الجزائر أغلق باب المفاجآت غير السعيدة للجماهير العربية وبات الأقوى بين المرشحين للتتويج باللقب القاري، ولم لا، فالمنتخب الجزائري هو أول مجموعته بثلاث انتصارات على حساب كينيا والسنغال وتنزانيا، مسجلاً 6 أهداف ومحافظاً على نظافة شباكه، قبل أن يتخطى عقبة كينيا محافظاً على قوته الهجومية والدفاعية كأقوى منتخبات كان 2019.

مدرجات الدفاع الجوي كانت شاهدة على مواصلة الدعم العربي الذي زين الملاعب المصرية منذ انطلاق البطولة، فظهر العلم التونسي إلى جانب الجزائري، فلم تنشغل الجماهير التونسية بمواجهة منتخبها أمام غانا لتمتنع عن تلبية النداء العربي في مواجهة الجزائر وغينيا، كما ظهر مشجع مصري مرتدياً قميص نادي الزمالك، فلم يمنعه الحزن على خروج الفراعنة من مؤازرة محاربو الصحراء وهو مشهد متكرر في جميع مباريات المنتخبات العربية في مشهد عكس رسالة مفعمة بالحب والأخوة على الأراضي المصرية .

أصدقاء رياض محرز يحققون فوز تأخر لـ 47 عاماً

الفرحة لم تكن بالفوز والتأهل فقط بل كانت أيضاً بتحقيق رقم جديد في الصحيفة البيضاء لمنتخب الجزائر، فقبل هذا الانتصار لم ينجح محاربى الصحراء فى تحقيق أى فوز رسمى على المنتخب الغينى منذ 47 عاما، وذلك خلال 5 مباريات فى جميع المسابقات، حقق خلالهم منتخب غينيا الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء أخر، لتكون الأراضي المصرية "وش السعد" على الشقيق الجزائري في الفوز والتأهل.



احتفال اللاعبين مع الجماهير احتفال اللاعبين مع الجماهير

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احتفال اللاعبين احتفال اللاعبين



احتفال لاعبي الجزائر بالفوز على غينيا احتفال لاعبي الجزائر بالفوز على غينيا



جماهير الجزائر جماهير الجزائر



فرحة لاعبي الجزائر فرحة لاعبي الجزائر



منتخب الجزائر منتخب الجزائر



احتفالات على دكة البدلاء



رياض محرز رياض محرز