خاص.. ثروت سويلم يتسلم مهام عمله باتحاد الكرة لتسيير الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
عقد ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة، جلسة مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة، لبدء استلام مهام عمله لتسيير الأعمال باتحاد الكرة.
وقدم أعضاء مجلس اتحاد الكرة، استقالاتهم بعد وداع كأس الأمم الإفريقية مبكرًا بالخسارة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 بهدف نظيف.
وتنص اللائحة عن تولي المدير التنفيذي للاتحاد، ثروت سويلم حاليًا، إدارة شئون الاتحاد كرئيس مؤقت له لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم الإعلان خلال هذه الفترة عن إجراء انتخابات لمجلس الإدارة.
وتُجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 3 أشهر، من موعد الجمعية العمومية العادية السنوية للاتحاد، والمقررة في يوليو.
ومن المقرر أن يبقى المجلس المُنتخب القادم حتى الدورة الأوليمبية المقررة في طوكيو 2020، لإجراء انتخابات جديدة.
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