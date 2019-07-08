إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب الأول.
وجاء قرار إقالة أمونيكي بعد خروج المنتخب التنزاني من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر من مرحلة المجموعات.
وأكد الاتحاد التنزاني عبر بيان رسمي، انتهاء التعاقد مع المدرب النيجيري متنميا له التوفيق في المرحلة القادمة ووجهوا له الشكر بعدما نجح في قيادة الفريق إلى نهائيات أمم إفريقيا لأول مرة بعد غياب ٣٩ عاما.
وتلقى منتخب تنزانيا الخسارة في مبارياته الثلاثة فى دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر وكينيا والسنغال ليحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون رصيد من النقاط.
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