بعد تريزيجيه.. مصري جديد مطلوب في أستون فيلا الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يرغب في ضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره موقع تريبل فوتبول، نقلًا عن بي بي سي سبورت، فإن أستون فيلا يرغب في التعاقد مع حجازي لقيادة خط دفاعه في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وذكر الموقع أن رغبة أستون فيلا في التعاقد مع حجازي جاءت بعدما قام مسؤولو الفريق بمتابعة اللاعب خلال كأس أمم أفريقيا 2019، وتحديدًا أثناء تواجدهم في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.

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بي بي سي سبق وأن نشرت تقريرًا عن نية أستون فيلا تقدم عرض بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر أيضًا.

وتواجد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، وخيسوس جارسيا المدير الرياضي في القاهرة خلال الأيام الماضية، من أجل متابعة تريزيجيه، قبل أن يلفت حجازي أنظارهما إليه، وفقًا للتقارير.

الجدير بالذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه، أحمد المحمدي ظهير منتخب مصر، والذي نجح في قيادة الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.