تقرير.. ديسابر وقيادة بيراميدز.. هل ينجح الفرنسي فيما فشل فيه 4 مدربين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نادي بيراميدز الستار عن مدربه في الموسم الجديد ليكون المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر مدربًا للفريق في الموسم المقبل بعدما أنهى ارتباطه مع المنتخب الأوغندي بالتراضي.

ديسابر البالغ من العمر 42 عامًا ليس بالوجه الجديد على الكرة المصرية، فالمدرب الفرنسي سبق وأن قاد الإسماعيلي منذ عامين بجانب أنه واجه المنتخب المصري ثلاث مرات خلال فترة توليه قيادة المنتخب الأوغندي سواء في تصفيات كأس العالم والتي أقيمت بروسيا 2018 أو في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا في مصر.

طموح ديسابر بالطبع جعله يأتي إلى مصر مرة أخرى فالمهمة الآن هو تحقيق البطولات بعدما حاول أن يقود الإسماعيلي للوصول لمنصات التتويج قبل الرحيل في منتصف الموسم وتحديدًا قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية بعدما وجد صعوبة منافسة الأهلي على اللقب المحلي نظرًا لفارق الامكانيات سواء كانت المادية أو الفنية.

والآن أصبح ديسابر في وضع أفضل عكس ما كان عليه مع الإسماعيلي، فبيراميدز يتمتع بالعامل المادي والفني وهذا ما سيساعد المدرب الفرنسي على تحقيق هدف مشترك وهو أن يحقق النادي الوليد المفاجأة من خلال منافسة الأهلي والزمالك على الألقاب بجانب سعى المدرب الفرنسي إلى دخول التاريخ بتحقيق البطولات.

ولكن سيكون ديسابر في تحد وهو إثبات الذات مع بيراميدز في ظل تولي أربعة مدربين الفريق خلال الموسم الماضي إلا أنهم فشلوا في الاحتفاظ بمقعدهم.

- ألبيرتو فالنتيم

مع بداية موسم بيراميدز تولى البرازيلي ألبيرتو فالنتيم قيادة الفريق إلا أنه لم يستمر طويلاً كمديرًا فنيًا ليرحل عقب ثلاث مباريات فقط من منصبه.

أسباب رحيل فالنتيم لم تعلن رغم حصول الفريق على سبع نقاط خلال ثلاث مباريات بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش والتعادل أمام الإنتاج الحربي.

- ريكاردو لافولبي

بعد رحيل فالنتيم تولى مستشار الفريق ريكاردو لافولبي تدريب بيراميدز ليكون على رأس الجهاز الفني في سبع مباريات فقط.

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لافولبي صاحب الجنسية الأرجنتينية حقق ثلاث انتصارات فقط مقابل ثلاث تعادلات وخسارة وحيدة كانت على يد فريق الإسماعيلي بنتيجة (2-0).

خسارة الإسماعيلي جاءت في الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري لتكتب هذه الهزيمة نهاية لافولبي مع بيراميدز ليرحل عن منصبه محققًا 12 نقطة من أصل 21.

- حسام حسن

جاء حسام حسن لقيادة بيراميدز عقب رحيل لافولبي، حيث أنهى "العميد" مشواره مع المصري البورسعيدي ليخوض تجربة جديدة أملاً في الحصول على الألقاب في مهمته الجديدة.

صاحب الـ52 عامًا قاد بيراميدز في 11 مباراة محققًا ست انتصارات مقابل خمس تعادلات ليحقق 23 نقطة من أصل 33.

نهاية مسيرة حسام حسن مع بيراميدز كانت بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة (3-3) في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع حيث هاجمه بعدها تركي آل الشيخ مالك النادي السابق نظرًا لتواجد لاعبين على مستوى فني كبير إلا أن هذا لم يترجم على مستوى النتائج.

- رامون دياز

قبل تولي الأرجنتيني رامون دياز قيادة بيراميدز تولى أحمد حسن قيادة الفريق بصورة مؤقتة ليحقق فوزًا على حساب الداخلية.

انتهت فترة أحمد حسن المؤقتة، ليأتي دياز على رأس الإدارة الفنية محققًا مسيرة هيّ الأطول بين مدربي بيراميدز خلال الموسم الماضي بعدما خاض 13 مباراة.

دياز (58 عامًا) استطاع مع بيراميدز أن يحقق الفوز في 8 مباريات مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة كانت على يد الجونة بنتيجة (1-2).

وبحسب ما أعلنه تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، فإن دياز كان من المفترض أن يحصل على أعلى راتب بين مدربي الدوري المصري حال استكمال عقده مع بيراميدز حيث كان سيحصل على ما يقرب من 7 ملايين دولار هو وجهازه المعاون خلال موسم ونصف.