محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أنه حتى الآن لا يوجد صفقات تمت بين النادي ونادي الزمالك، مشيراً إلى أن محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق لم يوقع للأهلي.
وقال عيد خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، حول أخبار انتقال عبد الله السعيد للزمالك: "لا أساس من الصحة لما تردد حول انتقال السعيد للقلعة البيضاء".
وأعلن نادي بيراميدز ظهر اليوم عن التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر مديراً فنياً للفريق خلفاً للأرجنتيني رامون دياز.
واختتم المدير التنفيذي لبيراميدز تصريحاته: "سيتم التعامل مع الأهلي بصفقات ومع جميع الأندية ولا صحة لتوقيع أفشة على عقود انتقال للقلعة الحمراء".
وكانت تقارير إعلامية قالت أن الأهلي يسعى للتوقيع مع أفشة صانع ألعاب بيراميدز خلال هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من بيراميدز على انتقال أفشة والسعيد للأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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