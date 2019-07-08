محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
أبدى محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، اندهاشه من التقارير التي اثيرت حول ترك محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي لمعسكر المنتخب للسفر للغردقة لمقابلة الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.
وكان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أكد على أن صلاح لم يغادر معسكر المنتخب سرا من أجل مقابلة راموس في مدينة الغردقة.
وقال أبوالعلا في تصريحات لـ"الخليج 365" "محمد صلاح كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة حرارته، ولم يشارك في المران بناء على طلبي".
وواصل "من الوارد أن يشارك اللاعب الذي يعاني من نزلة برد في التدريبات لكن بسبب درجة الحرارة المرتفعة، طلبت من أجيري أن لا يشارك صلاح حتى لا تتزايد الأمور على اللاعب".
واختتم "صلاح لم يشارك في المران واستمر في الفندق، ولم يغادره للسفر الى الغردقة".
ولم يشارك صلاح في أحد تدريبات المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بسبب معاناته من نزلة برد.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب المنتخب يوضح لمصراوي حقيقة سفر صلاح لمقابلة راموس أثناء كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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