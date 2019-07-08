البدري: أسعار اللاعبين في العام الماضي كان مبالغًا فيها.. ولن يتكرر هذا مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

اعترف حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، بالمبالغة في أسعار اللاعبين بالموسم الماضي، لافتًا إلى أن هذه الأسعار لن تتكرر مرة أخرى خلال هذا الموسم.

وأضاف البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب سباستيان ديسابر :"العام الماضي كان استثنائيًا وضيق الوقت جعل أسعار اللاعبين مبالغًا فيها".

وتابع البدري تصريحاته :"سرعة تكوين الفريق أجبرتنا على التنازل عن الأسعار ولكن الموسم الحالي لن يحدث هذا مجددًا".

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وكان نادي بيراميدز أبرم العديد من الصفقات خلال الموسم الماضي كان من أبرزهم البرازيلي كينو والذي رحل مؤخرًا لصفوف الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة.

وأنهى نادي بيراميدز مسابقة الدوري في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث إلا أن الفريق الأبيض يمتلك ثلاث مباريات قبل نهاية البطولة المحلية.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز أعلن عن تعيين المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر لقيادة الفريق في الموسم المقبل ليكون بدلاً من الأرجنتيني رامون دياز والذي رحل بعد نهاية الموسم.