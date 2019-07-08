حتى لا تتكرر تجربة أجيري.."سبع وصايا علمية" لاختيار مدرب المنتخب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

تمسك هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم "المستقيل"، بالتعاقد مع المكسيكي خافير أجيري، دون معايير ثابتة لاختياره ليفشل المدرب، ويتسبب فى الإطاحة باتحاد الكرة بالكامل والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومع عدم وجود آلية واضحة لاختيار مدرب المنتخب، توجه "الخليج 365" إلى قدري مرسي، أستاذ مادتى علم التدريب الرياضي والتخطيط الرياضي بكلية تربية رياضية، جامعة حلوان، ليقدم 7 وصايا علمية للإدارة القادمة لاختيار المدرب الجديد للمنتخب وهي:

1- الرؤية

الرؤية يعني أن تكون لديك نظرة واقعية لوضعك الحالي والهدف الذى تسعى للوصل إليه. أن تقرأ السيرة الذاتية "العملية" بحياد وتجرد، ولا تكتفي بالسيرة الذاتية الورقية.

2- ثوابت

- لا يوجد مدير فنى يخلو سجله من الخسائر. يجب أن تضع هذا أمامك بجانب أنك تختار مدربا لنادٍ فى أفريقيا لديه سقف مادي لا يمكن تجاوزه، وتنافس فى بطولات قارية لا تجذب الصف الأول من المدربين.

- تعمل بتجرد من أجل الاختيار. تحصل على مساعدة من أهل الكفاءة وأصحاب الخبرات العلمية والعملية. معاير الاختيار تكون واضحة ومحددة وتحقق ما تهدف إليه.

- تمنح من تختاره الصلاحيات الكاملة دون تدخلات. واعلم جيداً أنك إذا لم تهيئ الظروف المناسبة لنجاح من تختاره فلن تحقق أى هدف.

3- قائد

- المدرب هو القائد، اختر من يتمتع بصفات قيادية يفرض، ويلزم من يعمل معه بالواجبات، قائد لديه نضج وظيفي ومهني يحقق الاستفادة القصوى من الأدوات التى يملكها.

- مدرب يملك الجرأة والشجاعة فى اتخاذ القرار، لا يحابي أحدا، ولا يسمح لأحد بالتدخل فى عمله أو فرض بعض الأمور الفنية عليه.

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4- إلمام شامل

- المدير الفنى الذى لا يعلم عن الأحمال هو مدير فني فاشل، مخطط الأحمال يعمل وفقا لخطة المدير الفني وإذا تهاوى هذا الجانب فيكون المسئول هو القائد.

- المدير الفنى هو من يلم بعمله وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة، لا ينفصل ويوزع الأدوار دون مراقبة أو تقييم.

5- الجانب الفني

- اعلم جيداً أن المدرب الذى تختاره سيقود منتخبا وليس نادياً، لذلك لا تبحث عن مدرب أكاديمي يعلم مبادئ الكرة، أنت تحتاج إلى عين خبيرة للاختيار والمتابعة.

- مدرب على اطلاع، لديه دراية بالأدوات التى يملكها، يعرف اللاعبين بواجباتهم ولا يترك شيئا للصدفة، ويجيد توظيف لاعبيه والتدخلات الفنية واختيار طرق اللعب وقراءة المنافس والملعب.

6- الجانب النفسي

- مدرب "منضبط" لديه ثقة وثبات انفعالي وتركيز، وتدخلات ذكية وهادفة، لديه شخصية قيادية ومتزنة تفرض انتزاع الاحترام بين لاعبيه.

7- الاستقرار والشغف

الاستقرار المتبادل بين المدرب والاتحاد من أهم الوصايا. اعمل على اختيار مدرب لا يحتوي تاريخه الوظيفي على تنقل كل عام وامنحه عقداً يمتد لفترة تمكنه من أداء عمله مع منحه صلاحيات المدير الفني.

لا تضعه تحت الاختبار والضغط.

واختر من يتوافق مع فلسفتك، ويملك الشغف والطموح فى النجاح. الأمر لا يرتبط بالسن فقط بل بتجدد الدافع والرغبة فى النجاح، ولكم في أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواي، خير مثال فى التطوير والشغف وتجدد الدوافع.