محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع سباستيان ديسابر لقيادة الفريق الموسم المقبل، خلفا لرامون دياز الذي رحل نهاية مايو الماضي. وعقد بيراميدز مؤتمرا صحفيا بحضور حسام البدري رئيس النادي، لتقديم ديسابر، وكشف تفاصيل التعاقد. وسيتولى ديسابر المسؤولية بصحبة 2 مساعدين أجانب، أحدهما مدرب والآخر محلل أداء، على أن يتولى محمد العقباوي مهمة مدرب الحراس، فيما يتم دراسة إضافة عنصر مصري آخر للجهاز الفني. كما يتواجد التونسي أنيس الشغلاني مدربا للياقة البدنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن تفاصيل تعاقده مع ديسابر والجهاز المعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.