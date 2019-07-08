مصدر باتحاد الكرة يكشف موعد قبول استقالة مجلس الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة، سيتم قبولها من جانب اللجنة الأوليمبية بعداسبوع.
قال المصدر في تصريحات خاصة، أن اللوائح تنص على
كان مجلس ادارة الاتحاد قدم استقالة جماعية امس الاحد بعد خروج منتخب مصر من كاس الامم.
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