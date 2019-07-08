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مصدر باتحاد الكرة يكشف موعد قبول استقالة مجلس الجبلاية

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة، سيتم قبولها من جانب اللجنة الأوليمبية بعد

اسبوع.

قال المصدر في تصريحات خاصة، أن اللوائح تنص على

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قبول الاستقالة بعد أسبوع من تاريخ تقديمها.

كان مجلس ادارة الاتحاد قدم استقالة جماعية امس الاحد بعد خروج منتخب مصر من كاس الامم.

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