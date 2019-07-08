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إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب منتخب تنزانيا

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أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب الأول عقب توديع بطولة كأس أمم أفريقيا من مرحلة المجموعات.

ونشر الاتحاد التنزاني بيانا رسميا أكد فيه انهاء

التعاقد مع المدرب النيجيري متنميا له التوفيق في المرحلة القادمة ووجهوا له الشكر بعدما نجح في قيادة الفريق إلى نهائيات
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أمم أفريقيا لأول مرة بعد غياب ٣٩ عاما.

وخسر منتخب تنزانيا مبارياته الثلاثة فى دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر وكينيا والسنغال ليحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون رصيد من النقاط.

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