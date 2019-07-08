خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق أنورسيس فاموغستا

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة انورسيس فاموغستا ، في ثاني وديات الفريق بمعسكر قبرص ، والتي تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انورسيس فاموغستا : في حراسة المرمي :عماد السيد في خط الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد الغني - محمود الشحات - عبد الله جمعه Advertisements في خط الوسط : محمود عبد العزيز - يوسف حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولي - أيمن حفني في خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح - محمود عبد المنصف - محمد عبد السلام- يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ - بهاء مجدي - حازم إمام – كماتشو - محمد حسن - محمد ابراهيم - يوسف أوباما – إبراهيم حسن- احمد سيد زيزو - حميد أحداد

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