الأهلي يعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين للموسم الجديد

أعلن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مواعيد اختبارات قطاع الناشين للموسم الكروي الجديد 2019-2020 على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر وذلك طبقًا للمواعيد والمراحل السنية التالية :

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري مواليد 2006-2007 على ان تكون ايام الاربعاء والخميس والسبت

الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 وايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجار ي موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على ان يكون يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وقال الكابتن فتحي مبروك إنه

تحدد ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت الموافقة 10-11-12-13 يوليو الجاري لبيع الاستمارات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا وذلك على بوابات النادي بمقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ثم بعد ذلك امام بوابات فرع مدينة نصر ايام الاختبارات المعلن عنها سابقًا .

وأوضح ان قيمة الاستمارة 50 جنيهًا على ان تبدأ الاختبارات في الساعة 8.30 صباحًا .