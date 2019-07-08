الأهلي يعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين للموسم الجديد

أعلن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مواعيد اختبارات قطاع الناشين للموسم الكروي الجديد 2019-2020 على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر وذلك طبقًا للمواعيد والمراحل السنية التالية :
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري مواليد 2006-2007 على ان تكون ايام الاربعاء والخميس والسبتالموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 وايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجار ي موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على ان يكون يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.
وقال الكابتن فتحي مبروك إنه
وأوضح ان قيمة الاستمارة 50 جنيهًا على ان تبدأ الاختبارات في الساعة 8.30 صباحًا .
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