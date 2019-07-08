قررت لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية؛ تأجيل القضية المرفوعة من الأندية المتضررة من بطلان مسابقة الدوري وعددها 9 أندية إلى يوم الأحد القادم 14 يوليو الجاري؛ بسبب عدم حضور الشؤن القانونية التابعة لإتحاد الكرة.
وكانت هذه الأندية قد قامت برفع دعوى
حيث طالبت الأندية بإلغاء الهبوط لعدة أسباب منها؛ عدم حصول تلك الأندية على مبدأ تكافؤ الفرص مع الأندية الأخرى التى استعانت بحكام أجانب خلال الموسم الكروي إلى جانب استفادة كبار الاندية من تعديل الجبلاية فى قائمة اللاعبين من 25 الى 30 فضلا عن عدم انتظام المسابقة المحلية على مدار الموسم بأكمله.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل دعوى بطلان الدوري إلى 14 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.