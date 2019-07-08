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نور إيهاب تحقق ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه وزن ٥٩ كجم

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حققت نور إيهاب لاعبة منتخب مصر للكاراتيه الميدالية الذهبية في منافسات وزن فوق ٥٩ كجم في بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه المقامة في كرواتيا خلال الفترة من 2 حتى ٨ يوليو الجاري.

وتتكون بعثة منتخب مصر من ٢١

لاعبا ولاعبة، واللاعبون هم : محمد عبد المنعم، و علي ثابت، و عبد الرحمن كمال الدين، و آسر الحجاوي، و عبد الرحمن عبد الفتاح، و حسام محمدي، و بلال
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رشاد، و محمد حسن، و محمود عبد العزيز، و عمر عبد الخالق، و عمرو أحمد عويس، و أدهم إسماعيل.

واللاعبات هن : بسملة علي، و شهد محمد، و نورهان فيصل، و نورهان سلامة، و نور إيهاب، و سارة حسين، و ملك قاعود، و يمنى عبد التواب، و نهى عنتر.

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