نور إيهاب تحقق ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه وزن ٥٩ كجم

حققت نور إيهاب لاعبة منتخب مصر للكاراتيه الميدالية الذهبية في منافسات وزن فوق ٥٩ كجم في بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه المقامة في كرواتيا خلال الفترة من 2 حتى ٨ يوليو الجاري.
وتتكون بعثة منتخب مصر من ٢١لاعبا ولاعبة، واللاعبون هم : محمد عبد المنعم، و علي ثابت، و عبد الرحمن كمال الدين، و آسر الحجاوي، و عبد الرحمن عبد الفتاح، و حسام محمدي، و بلال
واللاعبات هن : بسملة علي، و شهد محمد، و نورهان فيصل، و نورهان سلامة، و نور إيهاب، و سارة حسين، و ملك قاعود، و يمنى عبد التواب، و نهى عنتر.
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