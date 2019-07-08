منتخب الكاراتيه يحتل المركز الثاني في الدوري العالمي بـ10 ميداليات

نجحت بعثة منتخب مصر للكاراتيه للشباب في احتلال المركز الثاني ببطولة الدوري العالمي المقامة حاليا في كرواتيا خلف العملاق الياباني في جدول الميداليات.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 10 ميداليات متنوعة، بواقع

4 ذهبيات وفضيتين، و4 برونزيات متفوقا على فرنسا وروسيا وتركيا وإيطاليا.

وتتكون بعثة منتخب مصر من ٢١ لاعبا ولاعبة، واللاعبون هم: محمد عبدالمنعم، وعلي ثابت،

وعبدالرحمن كمال الدين، وآسر الحجاوي، وعبدالرحمن عبدالفتاح، وحسام محمدي، وبلال رشاد، ومحمد حسن، ومحمود عبدالعزيز، وعمر عبدالخالق، وعمرو أحمد عويس، وأدهم إسماعيل.

واللاعبات هن: بسملة علي، وشهد محمد، ونورهان فيصل، ونورهان سلامة، ونور إيهاب، وسارة حسين، وملك قاعود، ويمنى عبدالتواب، ونهى عنتر.