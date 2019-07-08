حسام البدري يكشف خطة صفقات بيراميدز للموسم الجديد

كشف حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز عن خطة النادي للموسم الجديد وذلك بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التعاقد مع ديسابر: " نناقش إبرام العديد من الصفقات خلال الفترة الحالية، وهذا الملف سينتقل الأن إلى

المدير الفني ديسابر سواء فيما يتعلق بالصفقات الأجانب أو المحليين ".

وأضاف: " لن يتم تفريغ الفريق وهدفنا تطويره عن الموسم السابق، كنا مجبرين على الكثير من الأسياء العام الماضي لانه موسم استثنائي ".

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وأكمل: " تعاقدت مع لاعبين بمبالغ

مرتفعه في الموسم الماضي لانني كنت مجبرًا على ذلك للانتهاء من تكوين فريق بسرعة ".

وتابع البدري: " الأمر كان مبالغًا فيه خاصة مشكلة أسعار اللاعبين ، وهو ما لن يتكرر الآن لأن هذا أثر على جميع الأندية بعد ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه ".

واختتم: " سنقوم بتخفيض سقف الإنفاق المبالغ فيه دون الإخلال بدعم الفريق وهذا دور ممدوح عيد ".