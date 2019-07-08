حسام البدري يكشف تفاصيل عقد بيراميدز مع ديسابر

كشف حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، تفاصيل عقد النادي مع المدير الفني الفرنسي، سيباستيان ديسابر، والذي سيقود الفريق بداية من الموسم

المقبل.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين: "مدة التعاقد مع ديسابر موسمين وليست موسم واحد".

وأضاف البدري: "تم الاتفاق مع المدرب على أن يكون معه مدرب عام ومحلل أداء بجانب مخطط الأحمال، أنيس الشعلالي، ومدرب حراس المرمي، محمد العقباوي، وندرس إصافة عنصر مصري جديد للجهاز".