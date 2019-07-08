ستيفن جيرارد يقترب من تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

اقترب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لاعب فريق ليفربول السابق، ومدرب فريق رينجرز الأسكتلندي، من تدريب فريق نيوكاسل الموسم المقبل. ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن نادي نيوكاسل يفاوض جيرارد لتولي مهمه تدريب الفريق، بعد رحيل بينيتيز إلى الدوري الصيني. ويتولى جيرارد مهمة تدريب رينجرز الأسكتلندي الموسم الماضي، واستطاع أن يحتل المركز الثاني خلف البطل سلتيك برصيد 78 نقطة.

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