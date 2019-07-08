رياضة | لاعب جنوب إفريقيا يؤكد سعي بلاده للتتويج بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جنوب إفريقيا يؤكد سعي بلاده للتتويج بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ثولاني هلاتشوايو لاعب منتخب جنوب إفريقيا، أن بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 قوية للغاية، ولكنهم نجحوا في التأهل إلى دور الستة عشر وتخطي عقبة المنتخب المصري، وهو ما لم يتوقعه الكثيرون، مشددا على أن فريقه استعد جيدا لهذا اللقاء، وكان عليه الإثبات للجميع وكذلك شعب جنوب إفريقيا وأنفسهم، بأنهم قادرون على الفوز، وهذا ما حدث بعد أن قدموا قصارى جهدهم وكل ما لديهم في هذا اللقاء.

وأضاف اللاعب أن منتخب بلاده يسعى للفوز بالبطولة وتكرار إنجاز عام 1996 عندنا نجح البافانا بافانا في التتويج باللقب القاري، قائلا: "لقد وصلنا إلى الدور ربع النهائي، ننتظر مباراة صعبة وقوية أمام أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، اللعب أمام نيجيريا سيكون صعبا للغاية، ولكننا نعلم ما نريد من هذا اللقاء، هذه فرصة لاستعادة الثقة من المشجعين، نسعى لاكتشاف هويتنا الحقيقة وكذلك استعادة الثقة في قدراتنا، بصفتي قائدا للفريق أنا واثق في زملائي".

Advertisements