رياضة | لاعب جنوب إفريقيا يؤكد سعي بلاده للتتويج بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جنوب إفريقيا يؤكد سعي بلاده للتتويج بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ثولاني هلاتشوايو لاعب منتخب جنوب إفريقيا، أن بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 قوية للغاية، ولكنهم نجحوا في التأهل إلى دور الستة عشر وتخطي عقبة المنتخب المصري، وهو ما لم يتوقعه الكثيرون، مشددا على أن فريقه استعد جيدا لهذا اللقاء، وكان عليه الإثبات للجميع وكذلك شعب جنوب إفريقيا وأنفسهم، بأنهم قادرون على الفوز، وهذا ما حدث بعد أن قدموا قصارى جهدهم وكل ما لديهم في هذا اللقاء.
وأضاف اللاعب أن منتخب بلاده يسعى للفوز بالبطولة وتكرار إنجاز عام 1996 عندنا نجح البافانا بافانا في التتويج باللقب القاري، قائلا: "لقد وصلنا إلى الدور ربع النهائي، ننتظر مباراة صعبة وقوية أمام أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، اللعب أمام نيجيريا سيكون صعبا للغاية، ولكننا نعلم ما نريد من هذا اللقاء، هذه فرصة لاستعادة الثقة من المشجعين، نسعى لاكتشاف هويتنا الحقيقة وكذلك استعادة الثقة في قدراتنا، بصفتي قائدا للفريق أنا واثق في زملائي".
وأكد اللاعب في تصريحات لموقع اتحاد الكرة ببلده عبر الانترنت، أن ما تعلمه في حياته حتى الأن، هو أن الدعم كل شيء، مؤكدا أنهم يلقون الدعم في كل الأوقات من الرعاة الذين يدعمونهم، ومن الفريق الذي يتعاملون معه يوميا، من المشجعين في البيوت، قائلا: "هذا يجعلنا نستمر في البطولة، وهذا ما نلعب من أجله".
وعن الضعوط التي يتعرضون لها بعد الفوز على مصرقال:" نعم هناك الكثير من الضغوط علينا لتقديم أداءا جيدا في قادم المباريات، لذلك عقدنا العزم والنية على أن نبذل قصارى جهدنا أمام نيجيريا، لم يعد الأمر يتعلق بالمشاركة الجيدة والظهور الجيد فقط، بل الوصول إلى أبعد مكان في البطولة".
وأنهى حديثه قائلا: "مهما كانت نتيجة المباراة أمام نيجيريا، هذه مجرد بداية بالنسبة لنا، أعتقد أنها فرصة جيدة للقيام بعمل جيد والمشاركة بشكل أكبر في المسابقات كرة القدم العالمية، الأمل في هذه البطولة هو اكتساب الثقة التي كان يتمتع بها 1996، نريد أن نحافظ على سمعة الكرة الجنوب إفريقية، لكي يتعلم الأطفال من رحلتنا، ويتعلمون عدم الاستسلام، لمتابعة أحلامهم، أتمن أن تكون تكلل رحلتنا ببطولة لجنوب إفريقيا".