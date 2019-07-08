رياضة | إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب الأول عقب توديع بطولة كأس أمم أفريقيا من مرحلة المجموعات.

ونشر الاتحاد التنزاني بيانا رسميا أكد فيه انهاء التعاقد مع المدرب النيجيري متنميا له التوفيق في المرحلة القادمة ووجهوا له الشكر بعدما نجح في قيادة الفريق إلى نهائيات أمم أفريقيا لأول مرة بعد غياب ٣٩ عاما.