رياضة | خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انورسيس فاموغستا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انورسيس فاموغستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة انورسيس فاموغستا ، في ثاني وديات الفريق بمعسكر قبرص ، والتي تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة .



وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انورسيس فاموغستا :



في حراسة المرمي :عماد السيد

في خط الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد الغني - محمود الشحات - عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمود عبد العزيز - يوسف حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولي - أيمن حفني

في خط الهجوم : عمر السعيد



ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح - محمود عبد المنصف - محمد عبد السلام- يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ - بهاء مجدي - حازم إمام – كماتشو - محمد حسن - محمد ابراهيم - يوسف أوباما – إبراهيم حسن- احمد سيد زيزو - حميد أحداد