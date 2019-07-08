اخبار الرياضه

رياضة | خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انورسيس فاموغستا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انورسيس فاموغستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة انورسيس فاموغستا ، في ثاني وديات الفريق بمعسكر قبرص ، والتي تنطلق في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة .


وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة فريق انورسيس فاموغستا : 


في حراسة المرمي :عماد السيد 
في خط الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد الغني - محمود الشحات - عبد الله جمعه 
في خط الوسط : محمود عبد العزيز - يوسف حسن – محمد عنتر – أحمد مدبولي - أيمن حفني
في خط الهجوم : عمر السعيد


ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح - محمود عبد المنصف - محمد عبد السلام- يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ - بهاء مجدي - حازم إمام – كماتشو - محمد حسن - محمد ابراهيم - يوسف أوباما – إبراهيم حسن- احمد سيد زيزو - حميد أحداد

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا