رياضة | أول رد من بيراميدز على أنباء تعاقد الأهلي مع "أفشة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من بيراميدز على أنباء تعاقد الأهلي مع "أفشة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، موقف ناديه من التعامل مع الأهلى فى ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ممدوح عيد، فى مؤتمر تقديم الفرنسى ديسابر المدير الفنى الجديد لبيراميدز، "سيكون هناك تعامل مع الأهلى فى ملف الصفقات، وكذلك جميع الأندية دون استثناءات"، مشدداً على عدم وجود نية للتفريط فى الثنائى عبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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ومن المقرر أن يتوجه الفرنسى سباستيان ديسابر والجهاز الفنى الجديد لبيراميدز للإسكندرية غداً بعد توقيع عقود تدريب الفريق لمدة موسمان قادمين لقيادة المعسكر المقام هناك حالياً والمستمر حتى يوم 17 يوليو الجارى.