رياضة | خطوة مفاجئة من نجم برشلونة تحسم مصيره في الموسم المقبل

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وصل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة اليوم الإثنين تمهيدا للانضمام إلى تدريبات البلوجرانا الأسبوع المقبل.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية اليوم: "ديمبيلي يعود إلى التدريبات قبل أسبوع من انتهاء إجازته، تدرب اللاعب الفرنسي في إسبورتيفا خوان جامبر قبل أسبوع من ما ينص عليه النادي، مما يدل على التزامه مع البلوجرانا".

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وتابعت: " الفرنسي طلب من النادي أن يوفر له معد بدني، ديمبيلي يريد ارسال رسالة قوية ببقائه 100% ويريد أن يقضي موسما رائعا مع برشلونة".

واختتمت الإذاعة: "منذ أسابيع أخبره بارتوميو أنه غير قابل للبيع وكرر ذلك يوم الجمعة الماضي “ديمبيلي أفضل من نيمار"، الفرنسي أبلغ النادي عن رغبته بالاستمرار مع الفريق وأكد لهم أن موسم عظيم ينتظرهم".