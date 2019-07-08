رياضة | ليندجرين يعبرعن سعادته بتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليندجرين يعبرعن سعادته بتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويدي اولا ليندجرين المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته قال إنه سعيد بتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي اليوم.

وأكد أنه يسعى لتقديم مستوى متميز مع الفريق الموسم القادم في مختلف البطولات، ويتطلع لتطبيق مدرسة اللعب الاسكندنافية التي يعتمد عليها المنتخب السويدي الذي تولي قيادته من قبل والتي تعتمد على الدفاع.

وأوضح أن الكرة الحديثة الأن تعتمد على الدفاع المستميت واللعب على «الفاست بريك»، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم عروض مميزة مع الأهلي تقود النادي لتحقيق البطولات على كافة الاصعدة.

وأشار ليندجرين إلى أن قائمة فريق يد الأهلي قوية جدا وتضم لاعبين على اعلى مستوى، بعضهم صغار السن ولديهم موهبة وطموحات كبيرة وأنه سعيد بالتدعيمات التي ابرمها مسئولو النادي للموسم الجديد.

عقد اولا ليندجرين المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي جلسة مع لاعبي الفريق فى حضور الجهاز الفني بالكامل وعمر شوقي رئيس جهاز اللعبة ؛ من اجل الحديث عن خارطة الطريق للموسم الجديد.

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وكان ليندجربن قد وقع اليوم الاثنين عقود توليه مهمة المدير الفني لفريق كرة اليد رجال برفقة مواطنه روبرت المدرب المساعد .

وحرص ليندجرين على الترحيب بجميع اللاعبين والتأكيد على اهمية المرحلة المقبلة وضرورة القتال من اجل التواجد على منصات التتويج الموسم المقبل مؤكدًا ان الجميع مطالب ببذل اقصى ما فى وسعه من اجل تحقيق الانتصارات والبطولات على كافة المستويات.

يذكر أن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي رجال سيخوض اول تدريباته تحت قيادة المدرب السويدي يوم 22 يوليو الجاري استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ويعود اولا ليندجرين المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي إلى موطنه السويد غدا الثلاثاء ؛ من اجل الإطمئنان على اسرته وجمع متعلقاته تمهيدًا للعودة من جديد إلى القاهرة يوم 21 يوليو الجاري لبدء رحلته مع فريق كرة اليد رجال بالنادي.

ويقود ليندرجين اول مران مع رجال يد الأهلي يوم 22 يوليو بعد ان قام اليوم الاثنين مع مواطنه روبرت المدرب المساعد بتوقيع عقود تدريب رجال يد الأهلي .

جدير بالذكر ان ليندرجين ومساعده روبرت يعقدان اليوم جلسة مهمة مع علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة اليد لبحث خطة مسابقات اللعبة الموسم القادم؛ وذلك من اجل مراعاة مواعيد معسكرات وتجمعات المنتخبات الوطنية عند الإعداد لبرنامج تجهيز فريق كرة اليد رجال بالنادي للموسم الجديد