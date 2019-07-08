رياضة | ليندجرين يوقع على عقود تولي تدريب فريق الأهلي لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليندجرين يوقع على عقود تولي تدريب فريق الأهلي لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع السويدي اولا ليندجرين المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد «رجال» بالنادي ومواطنه روبرت المدرب المساعد ظهر اليوم مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عقود تدريب الفريق وذلك لتولي القيادة الفنية لـ« يد الأهلي» في الموسم المقبل.

وجاء توقيع ليندجرين في حضور جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي وعمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد ومحمد عبد الوارث مدرب الفريق.

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ويمتلك ليند جرين «55 عاما»، سيرة ذاتية قوية ، حيث تولى تدريب منتخب السويد خلال الفترة من 2008 حتى 2016، إلى جانب تدريب العديد من الأندية في الدوري الألماني خلال الفترة من 2003 حتى 2010، وتوليه مهام تدريب نادي دولسدورف الألماني خلال الفترة من 1996 إلى 1997.

وحقق المدرب السويدي إنجازات عديدة ؛ أبرزها بطولة السويد مواسم 2012 و2015/2016 و2017/2018 وحقق بطولة الكؤوس الأوربية مع نادي نوردهودن الألماني عام 2007، إلى جانب الفوز بالميدالية الفضية لدورة الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، إلى جانب مسيرته المميزة كلاعب شارك في 376 مباراة محلية، وحصل خلالها على بطولة السويد أعوام 1983 و1987 و1990 و1995، فيما حصل مع منتخب السويد على بطولة العالم مواسم 1990 و1992، والمركز الثاني لبطولة العالم مواسم 1997 و2010، والمركز الثالث لبطولة العالم مواسم 1993 و1995، كذلك الفوز ببطولة أوروبا مواسم 1994 و1998 و2000و2002، والميدالية الفضية للدورة الأولمبية 1992 و1996 و2000.

ويملك المدرب المساعد «روبرت أرهينوس ــ 40 عاما» مسيرة مميزة مع كرة اليد، حيث عمل مدربا لفريق skovde ، وخاض حينما كان لاعبا 198 مباراة محلية في السويد خلال الفترة من 2000 إلى 2011، وحصلمع منتخب بلاده على المركز السابع في بطولة العالم 2009، والمركز السابع في بطولة العالم موسم 2011، وعلى صعيد الأندية، حصل مع فريق nordhorn على المركز الثاني ببطولة أوروبا 2006 ، والمركز الثاني مع فريق Zaragoza الثاني ببطولة أوروبا عام 2007.