رياضة | اليوم .. قرعة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. قرعة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرى فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأثنين مراسم قرعه بطوله الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات بفندق كتاركت بالقاهرة ، وتقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 15 سبتمبر المقبل على ملعب الصالة المغطاة لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 اكتوبر ، بمشاركة سبعة منتخبات إفريقية هى الجزائر والكاميرون و المغرب وبتسوانا وكينيا والسنغال ومصر الدولة المنظمة .

يحضر مراسم القرعة أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المشكلة لإدارة إتحاد الكرة الطائرة ، والدكتور عمرو علوانى رئيس الإتحاد الإفريقي ونائب رئيس الإتحاد الدولى للعبة ، والكاميرونى تمبى رئيس لجنة الاحتكام بالإتحاد الإفريقى ، ونائبه عقبه الجزائرى ، وهويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد الإفريقى ، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول المشاركة والمديرين الفنيين ، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة ، ورؤساء اللجان المختلفة .