رياضة | البدري: في حال تلقي ديسابر عرض رسمي لتدريب منتخب مصر سيعرض الأمر على إدارة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري: في حال تلقي ديسابر عرض رسمي لتدريب منتخب مصر سيعرض الأمر على إدارة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام البدرى رئيس بيراميدز سبورت، على هامش تقديم الفرنسى ديسابر مديرا فنيا لبيراميدز، حال تلقيه عرضا رسميا لتدريب المنتخب الوطنى سيعرض الأمر على إدارة بيراميدز ومن ثم سيتم اتخاذ القرار.

وأقال مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافيير أجيرى وذلك بعد الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر عقب الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا ثم تقدم أعضاء مجلس الاتحاد باستقالتهم بعد توديع الكان بشكل مخيب للآمال.

وأكد حسام البدرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده نادى بيراميدز للإعلان عن مدربه الجديد، أن الفرنسى ديسابر سيكون مديراً فنياً للفريق فى الموسم الجديد، مشدداً على أن اختيار ديسابر جاء بعد دراسة متأنية لتحقيق أهداف النادى الفترة المقبلة، لذا راعينا أن يكون المدير الفنى الجديد يملك خبرات كبيرة، خاصة أن الفريق سيشارك فى بطولة أفريقيا الموسم الجديد.