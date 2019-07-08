رياضة | النجم الساحلي يخطط لخطف مهاجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يخطط لخطف مهاجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى تلقي كريم بامبو لاعب الإسماعيلي عرضا من نادي النجم الساحلي التونسي.

وكشف موقع "tunisie-foot" التونسي أن كريم بامبو تلقى عرضاً رسمياً من نادي النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن النجم الساحلي التونسي سبق له التعاقد مع عمرو مرعي لاعب انبي السابق قبل أن يعود اللاعب مرة أخري إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز قبل الانضمام لصفوف طلائع الجيش.

كان كريم بامبو قد بدأ مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول قبل أن يرحل لصفوف الإسماعيلي.