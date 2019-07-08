رياضة | جون آنطوي يحسم مصيره مع نادي المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جون آنطوي يحسم مصيره مع نادي المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الغاني جون آنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة موقفه من الاستمرار مع الفريق الفيومي من عدمه خلال الموسم المقبل.

وتحدث آنطوي مع مسئولي المقاصة أنه يرغب في البقاء مع الفريق بالدوري المصري ولن يرحل إلا بشرط واحد فقط وهو عدم تلقيه عرض خليجي مناسب له.

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وتلقى اللاعب بعض العروض في الفترة الماضية لكنها لم تلقى قبوله ولم تكن مقنعة له مما دفعه للاستمرار مع الفريق.