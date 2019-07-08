رياضة | بيراميدز يعلن ديسابر مديراً فنياً لمدة موسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يعلن ديسابر مديراً فنياً لمدة موسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسئولو نادى بيراميدز أن الفرنسى ديسابر سيتولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل خلفاً لرامون دياز.



وعن تشكيل الجهاز المعاون، كشف مسئولو بيراميدز أن ديسابر سيصطحب 2 مساعدين أجانب، أحدهما مدرب والآخر محلل أداء، على أن يكون العقباوى مدربا للحراس فى الوقت الذي يتم دراسة إضافة عنصر مصرى آخر للجهاز الفني، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده مسئولو بيراميدز حالياً للإعلان عن تولى ديسابر المهمة الفنية للفريق .