رياضة | وزير الرياضة يشيد بإنجازات الألعاب الفردية ويعد بتكريم يليق بأبطال مصر

وقد حققت مصر 10 ميداليات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه شباب بكرواتيا، والتي أقيمت خلال الفترة من 2 الي 8 يوليو الجاري، بواقع 4 ميداليات ذهبية، حصل عليها كل من شهد إبراهيم، بلال عمرو، عبدالرحمن محمد، نور إيهاب، وفضيتين، حققها كل من أسر خالد، علي أسامة، و4 برونز حققها كل من ميار زين العابدين، لؤي هشام، نهى عمرو، نورهان محمد.

كما حقق منتخب مصر للناشئين لألعاب القوى 17 ميدالية متنوعة في البطولة العربية التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 4 الي 7 يوليو الجاري، مقسمة الي 9 ميداليات ذهبية، 4 فضية، 4 برونز، وبهذه النتيجة احتلت مصر المركز الثاني في الترتيب الإجمالي للبطولة بفارق ذهبية واحدة عن المغرب الشقيق. وفي سياق متصل هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب رمضان درويش بعد تتويجه بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للجودو بكندا.