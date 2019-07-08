رياضة | ملعب إفريقيا.. بالأرقام محمد صلاح الأسوء في التمرير!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. بالأرقام محمد صلاح الأسوء في التمرير! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مشهد حزين للجماهير المصرية ودع المنتخب القومي بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في مباراة مخيبة للآمال، وكان يعقد المصريون آمالهم علي النجم العلمي محمد صلاح لكن آدائه لم يكن كافيًا لبلوغ المنتخب للأدوار المتقدمة في البطولة، وفي التقرير التالي يستعرض موقع الخليج 365 الرياضي رقم سلبي لصلاح في دقة التمرير خلال البطولة.

حيث أظهرت إحصائيات مباراة مصر وجنوب إفريقيا أن نجم ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا كان أسوء لاعبي المباراة في التمرير حيث بلغت نسبة تمريراتهم الناجحة 66.7% فقط، أرقام صلاح السلبية في تلك المباراة لم تتوقف عند ذلك الحد بل لم يسدد أي كورة علي مرمي جنوب إفريقيا طوال المباراة، وكان ثاني أكثر لاعبي المنتخب في اللمسات الخاطئة بعد عبدالله السعيد وثاني أقل لاعبي التشكيلة الأساسية لمسًا للكرة بعد مروان محسن.

إنخفاض دقة تمرير صلاح لم تكن ظاهرة في مباراة جنوب إفريقيا بل الأمر مستمر منذ بداية البطولة حيث كان صلاح ثاني أقل دقة تمرير في مباراة زيمبابوي الأفتتاحية بنسبة 71%، وثاني أسوء لاعبي التشكيلة الأساسية في دقة التمرير ضد الكونغو بنسبة 66.7%، بينما كانت دقة تمريراته 71% في المبارة الثالثة ضد أوغندا.

ليصبح صلاح رابع أسوء لاعبي المنتخب المصري في دقة التمرير خلال كل مباريات البطولة حيث لم يتجاوز معدل دقة تمريراته نسبة الـ 70% وجاء خلف البدلاء كوكا ووليد سليمان والمهاجم الأساسي مروان محسن، ويحتل صلاح المركز الـ 70 كأسوء نسبة دقة تمرير وسط كل اللاعبين المشاركين في الكان مع المنتخبات الإفريقية المختلفة، وكانت نسبة دقة تمريرات صلاح مع ليفربول خلال الدوري الأنجليزي في الموسم الماضي تقارب 76%.