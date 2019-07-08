رياضة | ملعب إفريقيا.. أعلي المدربين أجرًا في الكان يودعون البطولة من الباب الصغير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. أعلي المدربين أجرًا في الكان يودعون البطولة من الباب الصغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية خروج مفاجئ للعديد من المنتخبات الكبري داخل القارة السمراء بعد أن كانوا مرشحين بقوة لنيل اللقب وفي التقرير التالي يستعرض الخليج 365 الرياضي أعلي المدربين أجرًا في البطولة والذين ودوعوا المنافسة من الباب الضيق بعد الخروج من دور الستة عشر.

البداية من خافير أجييري مدرب المنتخب المصري وأعلي المدربين أجرًا في البطولة حيث يتقاضي 108 آلاف يورو وقد ودع المنتخب المصري البطولة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد لتتم إقالة المدير الفني المكسيكي علي الفور ويتقدم اتحاد الكرة بإستقالته. Advertisements أما ثاني أعلي المدربين أجرًا في البطولة كان الثنائي كلارنس سيدورف وكلويفرت اللذان يشرفان علي الإطار الفني للمنتخب الكاميروني ويتقاضيا 96 ألف يورو وقد ودع المنتخب الكاميروني البطولة بعد الخسارة من المنتخب النيجري بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت تقلبات عديدة في النتيجة. بينما ودع هيرفي رونار صاحب ثالث أعلي أجر في مدربي براتب يبلغ 80 ألف يورو الكان بعد خسارة المغرب من منتخب بينين بضربات الجزاء الترجيحية. وفي مفاجأة كبيرة صعد نيكولاس دوبيه بمنتخب مدغشقر إلى دور الثمانية بعد الفوز علي الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية ويعد دوبيه ثالث أقل المدرب أجرًا في البطولة حيث يتقاضي 7 آلاف يورو فقط.

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