رياضة | أول تعليق من ديسابر بعد إنضمامه الى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ديسابر بعد إنضمامه الى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، بالتعبير سعادته بالتعاقد مع نادي بيراميدز وتوليه المهمة الفنية للفريق.

وفي تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الفرنسي، قال:" أنا رجل تحديات ولذلك قَبِلت المهمة فور عرضها علي".

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وأكمل ": أن طموح إدارة بيراميدز سينعكس علي الفريق في المرحلة المقبلة, وتواجدي مع النادي لتحقيق إنجازات وبطولات، خاصة وأنني تأقلمت علي الكرة القدم المصرية"

وتابع ديسابر: أنا راضي عن أدائي مع اوغندا في كأس افريقيا, وكان هدفي مع أوغندا الصعود لنهائيات كأس الأمم وتطوير أداء الفريق، وهو ما حدث بالفعل".

وانهى مدرب اوغندا السابق: " لقد تلقيت عروضاً كثيرة, ولكن تركيزي كان مع منتخب أوغندا فقط مشددا على أنه استفاد كثيرا من تلك التجربة ويسعى حاليا لإثبات نفسه مع بيراميدز .